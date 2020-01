Bandeira da UE em frente ao parlamento escocês vai continuar hasteada

A bandeira vai continuar hasteada em sinal de apoio e solidariedade aos cidadãos da União Europeia que vivem na Escócia © Paulo Spranger

A bandeira da União Europeia (UE) vai continuar hasteada em frente ao parlamento da Escócia na sexta-feira, dia em que é concretizada a saída do Reino Unido do bloco europeu, depois de uma moção aprovada esta quarta-feira em Edimburgo.

A moção para manter a bandeira azul com 12 estrelas amarelas em frente ao parlamento escocês foi aprovada com 63 votos favoráveis e 54 contra, devido aos votos da maioria parlamentar do Partido Nacional Escocês (SNP, na sigla inglesa). O SNP ocupa 62 dos 129 assentos no parlamento da Escócia.

O documento aprovado afirma que a bandeira vai continuar hasteada em "sinal de apoio e solidariedade aos cidadãos" da União Europeia que "fizeram da Escócia o seu local de residência". A Escócia votou contra o Brexit no referendo de junho de 2016, mas vai ser obrigada a abandonar a UE na sexta-feira (31 de janeiro), assim como as restantes nações que compõem o Reino Unido.

Apesar de a primeira-ministra escocesa, Nicola Sturgeon (SNP), ter apelado à permanência da bandeira em frente ao parlamento, o presidente da Assembleia, Ken Macintosh, referiu que a bandeira "não se deveria tornar uma questão política".

Os eleitos escoceses também aprovaram uma moção para um novo referendo sobre a independência do país.

"Estamos a dois dias de perder a nossa adesão à União Europeia e todos os direitos que a acompanham", vincou Nicola Sturgeon, sublinhando que "é inegável" que a única opção "realista de a Escócia voltar ao coração da Europa (...) será tornando-se um país independente".

O Parlamento Europeu aprovou esta quarta-feira, em Bruxelas, o Acordo de Saída do Reino Unido da União Europeia, a última formalidade que faltava para que o Brexit se concretize na próxima sexta-feira, 31 de janeiro.

Numa votação em que bastava uma maioria simples dos votos expressos, o Parlamento Europeu "carimbou" a saída do Reino Unido da UE com 621 votos a favor, 49 contra e 13 abstenções. Três anos e meio depois de o Brexit ter sido decidido num referendo por 52% dos eleitores, em junho de 2016, o processo - marcado por sucessivas rejeições do Acordo de Saída pelo parlamento britânico, que finalmente deu o seu aval após a clara vitória do conservador Boris Johnson nas eleições de dezembro passado - chega então ao fim, com a saída do Reino Unido do bloco europeu a concretizar-se na próxima sexta-feira, às 23:00 de Londres (mesma hora em Lisboa, 00:00 de 01 de fevereiro em Bruxelas).