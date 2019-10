"Banzai! Banzai!" Longa vida ao novo imperador do Japão

Por Lusa 22 Outubro, 2019 • 08:49 Partilhar este artigo Facebook

O imperador Naruhito do Japão proclamou esta terça-feira a entronização durante uma cerimónia no Palácio Imperial em Tóquio, na presença de dois mil convidados, entre eles chefes de Estado e representantes de cerca de 180 países.

"Perante o país e do mundo, proclamo a minha entronização", disse Naruhito, ao lado da imperatriz Masako, ambos vestidos com um vestido tradicional reservado para este ritual.

O imperador prometeu respeitar a Constituição e cumprir todas as responsabilidades inerentes às funções.

O novo soberano, de 59 anos, tornou-se no 126.º imperador do Japão em 1 de maio, no dia seguinte ao pai, Akihito, de 85 anos, ter abdicado, uma decisão inédita nesta dinastia de mais de dois séculos.

Naruhito e Masako têm uma filha, a princesa Aiko, de 17 anos, que a lei imperial não autoriza a assumir o trono. O irmão mais novo do atual imperador, o príncipe Akishino, de 53 anos, é o primeiro na linha de sucessão ao trono, à frente do filho Hisahito, de 13 anos.