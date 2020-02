Por Gonçalo Teles 03 Fevereiro, 2020 • 16:01 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O aeroporto de Barajas, em Madrid, registou, esta segunda-feira, uma aterragem de emergência de um avião da Air Canada com 130 passageiros a bordo. A aterragem ocorreu pelas 19h10 (hora local, 18h10 em Lisboa).

Durante horas, o voo com destino a Toronto sobrevoou a capital espanhola para queimar combustível. Numa transmissão áudio do comandante, é possível ouvir que "os tanques estão cheios de combustível" e a confirmação de que o avião perdeu "apenas uma roda do lado esquerdo", algo que não deve causar "problemas na aterragem". Ouça abaixo a mensagem completa.

A aterragem podia não ser feita no aeroporto madrileno, mas sim na Base Aérea de Torrejón de Ardoz. Essa decisão seria tomada quando o avião atingisse o limite mínimo de combustível necessário para a aterragem, mas o feedback dado pelo F-18 da Força Aérea que foi avaliar os danos no ar fez com que a hipótese fosse descartada, explicou o ministério espanhol da Defesa.

De acordo com o site Flightradar, o avião AC837 andou em círculos. A baixa altitude a que voou o aparelho criou sobressalto na população.

© FlightRadar

A aeronave é um Boeing 767 e realizava o voo AC837. A comunidade de Madrid ativou os meios de emergência, que se fazeram representar por polícias, bombeiros e serviços de emergência.

Esta segunda-feira o aeroporto já esteve em sobressalto depois de drones terem obrigado ao encerramento da pista por uma hora.