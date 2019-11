Barcelona blindada devido à presença do rei. Protestos nas ruas

A família real espanhola está em Barcelona para assistir aos prémios Princesa de Girona, uma presença que obrigou a uma mobilização rara de meios de segurança. Apesar dos protestos em Barcelona, os reis e as filhas já se encontram no local dos prémios e foram recebidos com uma grande ovação.

Nas imediações do Palácio de Congressos da Catalunha estão reunidos milhares de manifestantes que já tentaram impedir a passagem dos convidados do evento.

De acordo com o El Pais, há três pontos de concentrações contra o rei: na Avenida de Diagonal, na Avenida del Doctor Marañón e na Avenida de Xile. "Barcelona não tem rei", ouve-se nas manifestações, juntamente com fotografias em que o rei aparece de cabeça para baixo.

#Catalonia pro-independence supporters burn pics of the corrupt & repressor king of Spain in #Barcelona. The king, a figure reinstated by Franco dictator, defended Spain occupation forces brutality against 2017 Catalan referendum voters#StandWithCataloniapic.twitter.com/rlJZ2djqxh