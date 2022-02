Barclays quadruplica lucros em 2021 para 7651 milhões de euros

© Direitos Reservados

O banco britânico Barclays registou, em 2021, lucros de 6.375 milhões de libras (7.651 milhões de euros, à taxa de câmbio atual), quadruplicando o resultado obtido em 2020, anunciou hoje a instituição, em comunicado.

Este crescimento dos lucros reflete, em parte, o impacto positivo da reversão de provisões por imparidades, que beneficiou os resultados em 653 milhões de libras (784 milhões de euros), face ao efeito negativo de 4.838 milhões de libras (5.806 milhões de euros) no exercício anterior.

Entre janeiro e dezembro, as receitas do banco atingiram as 21.940 milhões de libras (26.332 milhões de euros), um crescimento de 0,8% em relação a 2020, indicou a instituição.

No quarto trimestre do ano passado, o Barclays obteve lucros atribuíveis de 1.117 milhões de libras (1.340 milhões de euros), face aos 220 milhões de libras (264 milhões de euros) registados no período homólogo, enquanto as receitas somaram 5.160 milhões de libras (6.193 milhões de euros), uma subida de 4,4%.

Tendo em conta estes resultados, o Barclays anunciou que o dividendo referente ao exercício de 2021 será de 6 pence por ação, incluindo o pagamento de 4 pence por título no dia 05 de abril.

O Barclays anunciou ainda a intenção de dar início a um plano de recompra de ações até 1.000 milhões de libras (1.200 milhões de euros) ainda no primeiro trimestre deste ano.