Barco com pelo menos 15 migrantes chega a praia espanhola de Almería

Praia de Almería © Carlos Barba/EPA

Por Lusa 09 Agosto, 2020 • 22:35 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Um barco com entre 15 a 20 migrantes chegou esta tarde à praia de Lance Nuevo, no município de Mojácar, em Espanha, diante do olhar dos banhistas que se encontravam ali.

O 112 da Andaluzia referiu à agência espanhola Efe que, por volta das 19h00 locais (18h00 em Lisboa), a embarcação com os migrantes chegou a essa praia da província de Almería.

Segundo as testemunhas, cerca de 15 a 20 pessoas saíram do bote e, depois de deixar a embarcação na praia, fugiram a correr.

A Guardia Civil indicou ao 112 que está a trabalhar na localização dessas pessoas, mas que até ao momento ainda não comunicou a interceção de qualquer migrante.