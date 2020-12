Barras de chocolate com 120 anos encontradas entre pertences de poeta australiano

© Reprodução Biblioteca Nacional da Austrália

Quando os funcionários da Biblioteca Nacional da Austrália adquiriram uma caixa de papéis pertences do aclamado poeta Andrew Barton "Banjo" Paterson, esperavam encontrar cadernos, diários ou escritos inéditos. Além disso, encontraram chocolates com 120 anos.

O caso é notícia esta quinta-feira devido ao valor histórico do achado, não para a literatura, mas para a gastronomia: depois de mais de um século, os chocolates estão surpreendentemente bem preservados.

As seis barras de chocolate estavam dentro de uma lata, acamadas em palha e ainda com vestígios do embrulho em alumínio.

Este tipo de latas de chocolates da marca britânica Cadbury foram oferecidas pela rainha Vitória às tropas na frente de combate durante a guerra Boer, um conflito travado entre o Império Britânico e as duas nações Boer, a República Sul-Africana e o Estado Livre de Orange, sobre o domínio da África do Sul.

O poeta Banjo Paterson foi enviado para África do Sul em outubro de 1899 como correspondente de guerra para os jornais australianos Sydney Morning Herald e The Age.

A caixa de chocolates que lhe pertenceu a tem inscritas as frases "África do Sul 1900" e "desejo-lhe um Feliz Ano Novo, Victoria RI".

Em declarações ao canal ABC, a Cadbury sugere uma explicação para o facto dos chocolates se terem preservado durante tantos anos: quando o Palácio de Buckingham encomendou entre 70 mil e 80 mil caixas de chocolates para enviar aos soldados, tinha de ser resistente a uma guerra.

"O cacao deve ser transformado de uma pasta e adoçado, pronto para usar sob as duras condições da vida dura e em alerta do campo de batalha. As latas devem ser feitas especialmente para a ocasião e decoradas", pode ler-se num memorando interno da Cadbury.

Opositores à guerra, os donos da Cadbury não queriam o nome da marca associado ao conflito e inicialmente recusaram a encomenda, paga a expensas privadas do bolso da rainha. Acabaram por ceder, contam os representantes atuais da empresa, quando a monarca insistiu que as suas tropas mereciam receber chocolate britânico de "boa qualidade".

Os papéis de Banjo Paterson que estavam na caixa adquirida no ano passado pela Biblioteca Nacional da Austrália aos descendentes do poeta vão ser digitalizados. Os chocolates vão ficar guardados, como manda a regra, num local fresco e seco.