Barril de petróleo Brent volta aos 100 dólares

A invasão da Ucrânia pela Rússia causou aumentos acentuados no preço do petróleo bruto

O barril de petróleo Brent, de referência na Europa, voltou esta sexta-feira a subir na abertura do mercado e chegou aos 100 dólares, nível que atingiu no dia anterior, mas que não se consolidou no final da sessão.

Na abertura da sessão, o petróleo bruto Brent para entrega em abril subiu 2,01% para 100 dólares.

A invasão da Ucrânia pela Rússia, o segundo maior produtor de petróleo, depois da Arábia Saudita, causou aumentos acentuados no preço do petróleo bruto.

Analistas disseram que o preço do petróleo bruto se mantenha elevado nos próximos dias devido a preocupações com o abastecimento.

Alguns estimaram que o Brent possa atingir 120 dólares por barril.

Na quinta-feira, o preço do petróleo bruto subiu para mais de 104 dólares, embora tenha fechado a 99,08 dólares.

