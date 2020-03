Batalha contra a Covid-19 "para salvar Wuhan"

João Pedrosa em Wuhan © Cortesia João Pedrosa

Nas mensagens de incentivos que foram difundidas desde do início do surto do novo coronavírus, há uma que despertou a minha curiosidade: "...tal como o fez nas cheias, Wuhan também irá agora vencer..."

Qual será a razão para ser evocada a palavra "cheias"?

Entre 1928 e 1930, a China foi atingida por uma longa seca. O inverno de 1930 foi particularmente severo e as zonas montanhosas cobriram-se excessivamente de neve.

As primeiras chuvas de 1931, especialmente fortes, provocam os primeiros degelos e o rio Yangtze, que atravessa Wuhan, começa a inundar muitas das suas margens. Em junho, populações de zonas alagadas vê-se forçada a abandonar as casas.

As cheias que atingiram a China em 1931 © DR

A série de inundações de 1931 na China tornou-se num dos maiores desastres naturais do século XX. Estima-se que possam ter morrido cerca de quatro milhões de pessoas e que mais de 25 milhões tenham sido afetadas.

À medida que iam acontecendo mais cheias, muitos iam-se refugiando em Wuhan. Estariam na cidade cerca de 800 mil pessoas no final do mês de julho, quando um dique foi destruído e faz com que aquela fosse alagada durante os 3 meses seguintes.

As pequenas zonas mais altas passam a ser ilhas apinhadas de pessoas. Só na estação de comboios de Hankou juntaram-se mais de 30 mil.

Com a comida a escassear e o saneamento a colapsar, milhares morreram.

No entanto, a verdadeira razão para o uso da palavra "cheias", mencionada nas mensagens, dever-se-á a um outro desastre natural que aconteceu em 1998.

A estação de comboios de Hankou nos dias de hoje

Decorria o mês de julho, quando os 7,2 milhões de habitantes de Wuhan viram as águas do rio Yangtze a inundar novamente a cidade. As águas voltaram a atingir níveis excecionais.

Os combatentes da inundação lutaram, dia e noite, contra o flagelo por mais de dois meses. A batalha considerada heroica, salvou Wuhan que se manteve sempre firme apesar de repetidas ameaças de inundações.

Estima-se que tenham morrido cerca de 4.100 pessoas.

"Batalha para Salvar Wuhan" foi o slogan usado em 1998.

Talvez agora se entenda porque a palavra "batalha" foi facilmente adotada no slogan atual: "Batalha contra o COVID-19"

João Pedrosa em Wuhan (11 de março de 2020)

