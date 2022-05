Bateu o recorde do Guiness. Esta é a maior ponte de vidro do mundo

Por Rita Carvalho Pereira 30 Maio, 2022 • 12:50 Partilhar este artigo Facebook

Há uma nova ponte de vidro detentora do recorde de maior do mundo. Fica no Vietname, está suspensa a cerca de 150 metros do chão e tem mais de 630 metros de comprimento.

A ponte de vidro Bach Long, que foi inaugurada em abril, foi agora declarada pelo Guinness World Records como a maior do género em todo o planeta, de acordo com a CNN. O recorde anterior pertencia à ponte de vidro de Qingyuan, em Guangdong, na China, que tem 526 metros de comprimento .

A nova ponte recordista fica em Moc Chau, na província vietnamita de Son La, e faz a travessia para um popular resort nas montanhas, permitindo um vista panorâmica sobre a floresta tropical.

A construção da ponte resultou da colaboração entre as autoridades locais e uma empresa de construção francesa, numa tentativa de dar uma nova vida ao turismo daquela zona, que foi fortemente atingido pela pandemia de Covid-19, depois de o Vietname ter fechado as fronteiras aos visitantes de outros países.

De acordo com a CNN, a ponte consegue suportar o peso de 450 pessoas em simultâneo, sendo que, recentemente, a força da estrutura foi testada com a condução de um veículo desportivo na ponte.