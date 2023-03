BCE confirma aumento das taxas de juro em 50 pontos base

© Ronald Wittek/EPA

O Banco Central Europeu confirmou, esta quinta-feira, que as taxas de juro vão aumentar em 50 pontos base, apesar da agitação que se vive no setor bancário.

A instituição justificou a decisão com a sua determinação em assegurar "um retorno atempado da inflação ao objetivo de 2% a médio prazo".

A principal taxa de juro de refinanciamento passa agora para 3,50%, a taxa aplicável à facilidade permanente de cedência de liquidez fica em 3,75% e a taxa de juro que se aplica aos depósitos sobe para 3%.

"O Conselho do BCE está a acompanhar de perto as atuais tensões no mercado e está preparado para responder conforme necessário, no sentido de preservar a estabilidade de preços e a estabilidade financeira na área do euro", indicou o banco central.



