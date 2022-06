BCE corta crescimento do PIB da zona euro para 2,8% e vê inflação a subir para 6,8% este ano

A presidente do Banco Central Europeu, Christine Lagarde © John Thys/AFP

O BCE cortou as projeções de crescimento económico da zona euro para 2,8% este ano e 2,1% em 2023 e subiu as de inflação para 6,8% este ano, antes de cair para 3,5% em 2023.

Num comunicado divulgado esta quinta-feira, após a reunião do Conselho de Governadores do Banco Central Europeu (BCE), a instituição assinala que a guerra na Ucrânia "continua a pesar na economia", com impacto na confiança e a travar o crescimento no curto prazo.

No entanto, acredita que "estão reunidas as condições para que a economia continue a crescer" devido à reabertura da economia, um mercado de trabalho forte, apoios orçamentais e poupanças acumuladas durante a pandemia.

No comunicado no qual sinaliza que acredita estarem reunidas as condições necessárias para a subida das taxas de juro em julho, o BCE indica esperar que as pressões descendentes diminuam e a atividade económica recupere novamente.

Desta forma, informa que os técnicos da instituição preveem agora um crescimento anual real do PIB de 2,8% em 2022, 2,1% em 2023 e em 2024.

Em comparação com as projeções de março, as perspetivas foram revistas em baixa para 2022 e 2023 (antes previa uma expansão do PIB de 3,7% e de 2,8%, respetivamente), enquanto para 2024 foram revistas em alta, já que estimava um crescimento de 1,6%.

No que toca à inflação, estima agora uma taxa anual de 6,8% em 2022, recuando para 3,5% em 2023 e 2,1% em 2024, perspetivas superiores às divulgadas em março (quanto antes previa 5,1% em 2022, 2,1% em 2023 e 1,9% em 2024).

"Isto significa que a inflação global no final do horizonte de projeção deverá situar-se ligeiramente acima do objetivo do Conselho do BCE", admite, salientando que a inflação excluindo energia e alimentos está projetada para uma média de 3,3% em 2022, 2,8% em 2023 e 2,3% em 2024, também acima das projeções de março.