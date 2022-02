BCE mantém taxas de juro em mínimos históricos

© AFP

O Banco Central Europeu (BCE) anunciou esta quinta-feira que decidiu deixar as taxas de juro inalteradas, em mínimos históricos, segundo o comunicado divulgado após uma reunião de política monetária.

A principal taxa de refinanciamento mantém-se em 0%, a taxa aplicada aos depósitos permanece em -0,50% e taxa de juro aplicável à facilidade permanente de cedência de liquidez fica em 0,25%, segundo o comunicado.

A instituição confirmou também que termina no final de março o seu programa de compra de dívida de emergência devido à pandemia (PEPP).

Estas decisões surgem um dia depois de ter sido anunciado que a inflação atingiu um novo recorde de 5,1% em janeiro na zona euro e quando outros bancos centrais já agiram para travar a subida dos preços, como aconteceu hoje com o Banco de Inglaterra, que anunciou uma subida das taxas de juro.

O BCE confirmou, após a reunião do Conselho de Governadores, as medidas adotadas em dezembro, que representam um primeiro passo para a saída do apoio assegurado durante a crise pandémica, mas sem um endurecimento significativo da política monetária.

As compras de dívida no quadro do programa PEPP estavam no fim de janeiro perto de 1,63 biliões de euros, num total de 1,85 biliões previstos até finais de março.

O 'stock' de dívida adquirida vai manter-se até 2024, através da reaquisição dos títulos que vençam.

A entidade também decidiu em dezembro comprar dívida com um outro programa que já existia antes da pandemia, conhecido como APP, uma vez concluídas as compras de emergência devido à pandemia, porque considera que ainda é necessária a expansão monetária, mas a um ritmo mais lento.