Belgas vão poder aproveitar "vacinas de última hora" não utilizadas

Por Lusa 03 Abril, 2021 • 21:13

Os cidadãos da Bélgica vão poder inscrever-se numa lista para ter acesso a uma "vacina de última hora" contra a Covid-19 que não tenha sido utilizada no primeiro destinatário, anunciaram este sábado as autoridades do país.

O objetivo da lista, para a qual serão aceites inscrições a partir da próxima terça-feira, é acelerar a vacinação e "atingir o mais depressa possível a imunidade de grupo", de acordo com a agência de notícias Belga.

Quem se inscrever pode ser chamado para tomar vacinas disponíveis em centros de vacinação que não foram utilizadas por causa de marcações anuladas à última da hora ou porque as pessoas chamadas primeiro não compareceram.

As pessoas maiores de idade podem inscrever-se a partir de 06 de abril, dar os seus dados e serão contactadas quando houver vacinas disponíveis.

Quando forem contactadas, têm meia hora para responder se pretendem aproveitar a vacina, caso contrário, esta irá para outra pessoa inscrita na lista.

As pessoas inscritas são chamadas de acordo com a idade. A pandemia de Covid-19 provocou, pelo menos, 2 839 051 mortos no mundo, resultantes de mais de 130,1 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

A doença é transmitida por um coronavírus detetado no final de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

