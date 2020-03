Bélgica anuncia três mortes no dia em que confirma 47 novos infetados

Esta quarta-feira morreram três pessoas infetadas pelo novo coronavírus na Bélgica © Rodrigo Buendia/AFP

As autoridades sanitárias da Bélgica anunciam hoje um total de 314 infetados pelo coronavírus, depois de terem detetado o vírus em 47 novos doentes.

Os números são equivalentes aos registados em Itália, a 25 de fevereiro, quando havia ainda 310 infetados, naquele país da União Europeia, com a epidemia que surgiu na região que acolhe destinos turísticos de europeus, em plenas férias de Carnaval, que acabariam por regressar, - sem restrições - aos seus países de residência.

A situação, como se sabe, em Itália, evoluiu para mais de dez mil doentes infetados e mais 630 mortes.

Na Bélgica, esta quarta-feira, foi confirmada a morte de três pessoas. Dois doentes têm 73 e 86, sobre os quais não foram adiantando outros detalhes. Pela manhã foi anunciada a primeira morte, tratando-se de "uma paciente de 90 anos", que não resistiu ao coronavírus, "apesar da qualidade dos cuidados que lhe foram prestados", refere um comunicado assinado por dois dos nove ministros belgas da saúde.

A doente estava internada num dos hospitais da rede das "Cliniques Iris Sud de Bruxelas". O director das Clinicas Iris Sud de Bruxelas, Hervé Deladrière anunciou que se trata de "uma paciente de 90 anos".

"Ela morreu por infeção do coronavírus, ao mesmo tempo que ela atingida por outras doenças que a fragilizavam muito. Ela morreu por alguma causa aguda, dentro de uma situação crónica, que era complicada", relatou na mesma conferência de imprensa, o diretor do Laboratório de referência em Lovaina, Emmanuel André anunciou que durante a noite "tivemos 47 novos pacientes positivos".

O infecciologista assume que o número de casos pode ser muito superior, depois da mudança de critérios a nível europeu, que permite que muitos casos sejam apenas "controlados" sem despistagem para confirmação.

"Na primeira semana realizámos muitos testes para despistar o arranque da epidemia. Atualmente a situação mudou", confirmou Emmanuel André, especificando que a realização de análise só é proposta "aos pacientes que precisam de um teste de diagnóstico, para melhorar a prestação de cuidados e melhorar a proteção do pessoal médico que se ocupam dos pacientes".

O diretor hospitalar assume que a situação é grave, no país que acolhe as principais instituições da União Europeia, alberga a sede da Nato e centenas de representações diplomáticas de todo o mundo, não só junto daquelas organismos, como as embaixadas bilaterais.

"Muitas pessoas estão em risco, incluindo fora dos nossos hospitais", declarou Hervé Deladrière, sobre o país que regista no dia de hoje 28 infeções por cada milhão de habitantes, e nem todos os casos estão confirmados. Por essa razão, admite que serão necessárias adaptações das medidas de contenção.

"Prevemos, muito proximamente, - porque deve fazer-se lentamente -, evitar todas as visitas [hospitalares]", disse o diretor da unidade, esclarecendo que a finalidade "é preservar contaminações suplementares".

As medidas não são, porém, uniformes em todo o território. Há locais que proíbem reuniões para mais de mil pessoas. Mas, no caso da região flamenga, a avaliação será feita "caso a caso".

A situação mais gritante, e por ventura mais controversa, é a determinação das autoridades para manterem abertos os estabelecimentos escolares, mesmo em circunstâncias em que tenha sido detetado o coronavírus, entre alunos ou pessoal docente.