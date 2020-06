Bélgica com menos casos e mortes e redução da epidemia

Coronavírus na Bélgica. © © EPA/OLIVIER HOSLET

A Bélgica registou nas últimas 24 horas um recuo do número de novos casos de covid-19, para 108, e de mortes, para 10, mantendo-se o risco de transmissão abaixo de um, segundo dados oficiais divulgados esta sexta-feira.



De acordo com o boletim epidemiológico desta sexta-feira, foram registados 108 novos casos nas últimas 24 horas (142 na quinta-feira), para um total de 59.819.



À sexta-feira, as autoridades belgas divulgam mais informação, como o risco de transmissão (fator R ou número médio de contágios causados por cada pessoa infetada), que foi de 0,87 entre os dias 05 e 11 de junho, tendo aumentado face aos 0,81 de entre 29 de maio e 04 de junho, mas mantendo-se abaixo de 1, o que significa uma redução da epidemia do coronavirus SARS-CoV-2.





O boletim dá ainda conta de dez mortes nas últimas 24 horas (face às 16 reportadas no dia anterior), totalizando as 9.646 desde o início da epidemia, em fevereiro.



Nas últimas 24 horas, foram hospitalizadas 32 pessoas, (17.568) e 45 tiveram alta hospitalar (16.498 no total).



Entre o início de março e 11 de junho foram realizados 636.910 testes na Bélgica.



O relatório fornece também indicadores que mostram que a circulação do vírus mantém, desde há oito semanas, uma tendência em baixa, dando como exemplo a redução de 26,2% de novos casos na semana entre 01 e 07 de junho face à anterior (23 a 31 de maio), que passaram de 1.109 para 818.



O número de mortes recuou, por seu lado, 30,9%, de 165 para 114 entre a semana de 23 a 31 de maio e a de 01 a 07 de junho.



A pandemia de covid-19 já provocou mais de 418 mil mortos e infetou mais de 7,4 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo o balanço feito pela agência francesa AFP.

