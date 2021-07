Bélgica novamente afetada por fortes tempestades

© Anthony Dehez/Belga/AFP (arquivo)

Por TSF com agências 25 Julho, 2021 • 00:31 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A Bélgica está, este sábado, a ser novamente atingida por fortes tempestades, dez dias depois das inundações que causaram a morte de pelo menos 36 pessoas e que causou o desaparecimento, ainda por resolver, de outras sete.

Esta tarde, a chuva provocou grandes inundações em Namur e Brabant Wallon, já após o Instituto Meteorológico da Bélgica ter emitido um aviso que levou à tomada de medidas de precaução por algumas localidades.

Não houve vítimas, resultantes deste novo temporal, adiantou um porta-voz do centro nacional de crise à AFP por volta das 23h00, que adiantou ainda que a situação climatérica estava "estável".

As chuvas intensas afetaram 11 cidades no vale do Meuse (sul da Bélgica) desde o anoitecer deste sábado, onde se formaram impressionantes torrentes de água, que lembram as imagens das enchentes de 14 e 15 de julho. Os testemunhos captados no local mostram carros arrastados pelas águas e ruas com caudais elevados.

No entanto, o porta-voz do centro de crise nacional, Antoine Iseux, especificou que a situação não era "de forma alguma comparável" com a das recentes inundações.

Algumas das localidades belgas afetadas pelas inundações da semana passada reforçaram este sábado as medidas de precaução, após o Instituto Real de Meteorologia da Bélgica ter emitido alerta laranja para novas tempestades, durante o fim de semana.

O governador da província de Liége, no sudeste da Bélgica, uma das mais afetadas pelas inundações da semana passada, convocou uma reunião de crise e colocou em alerta os serviços de proteção civil, bombeiros e exército.

"Não estamos na mesma situação quanto à precipitação. O princípio da precaução obriga a isso, não posso ter um discurso que consista em dizer que não vai acontecer nada", afirmou Hervé Jamar.

Também a presidente da câmara de Limburg, no norte do país, recomendou à população para que saísse das zonas alagadas desde a semana passada, dado que a tempestade pode sobrecarregar novamente as áreas afetadas.

Na cidade de Verviets, próximo de Liége, as autoridades transformaram um centro desportivo, para acolher pessoas que o desejem.

O Instituto Real de Meteorologia da Bélgica prevê para a manhã de domingo novas tempestades, "muito mais localizadas no espaço e no tempo do que na semana passada", mas não descarta a possibilidade de "inundações ocasionais".