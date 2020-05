Bélgica: Novos casos recuam para 279 e mortes para 43

Por Lusa 18 Maio, 2020 • 12:00 Partilhar este artigo Facebook

A Bélgica registou nas últimas 24 horas 279 novos caos de covid-19, menos 28 do que no domingo, e 43 mortes, menos quatro do que no dia anterior, segundo dados oficiais divulgados esta segunda-feira.



De acordo com o boletim epidemiológico, com os 279 novos casos, o total de infeções pelo novo cororanírus SARS-CoV-2 é agora de 55.559 e o número de mortes é de 9.080, um recuo de 8% por dia na última semana.



Nas últimas 24 horas, foram hospitalizadas 43 pessoas (60 no dia anterior), para um total de 16.798 e 27 tiveram alta hospitalar, somando agora os 14.657.

Entre o início de março e 17 de maio foram realizados 400.149 testes em laboratório.



A nível global, segundo um balanço da agência de notícias AFP, a pandemia de covid-19 já provocou mais de 313.500 mortos e infetou mais de 4,6 milhões de pessoas em 196 países e territórios.



Mais de 1,6 milhões de doentes foram considerados curados.



