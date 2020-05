Bélgica regista um recuo no número de novos casos 

Número de novos casos sobe na Bélgica © © Mario Tama/AFP

A Bélgica registou nas últimas 24 horas um recuo do número de novos casos de covid-19 para os 591, apresentando agora um total de 52.011 casos de contágio, segundo dados oficiais publicados esta sexta-feira.



De acordo com o boletim epidemiológico, nas últimas 24 horas o número de novas contaminações pelo coronavírus recuou para 591, menos 48 do que os 639 de quinta-feira.



Por outro lado, nas últimas 24 horas foram registadas 107 mortes, uma subida face às 80 da véspera, com a Bélgica a totalizar agora 8.521 óbitos por covid-19.



Segundo os dados de hoje, nas últimas 24 horas, foram hospitalizadas 108 pessoas (98 na quarta-feira), num total de 16.061, e 221 tiveram alta (244 na véspera), o que perfaz 13.201.



Segundo o boletim de hoje, o pico de mortes por covid-19 aconteceu na semana de 06 a 12 de abril, ao fim de quatro semanas de confinamento na Bélgica, com o número máximo de 340 óbitos a ser registado no domingo 12 de abril.



Desde o início de março, foram feitos 302.392 testes em laboratórios.



A Bélgica está em sétimo lugar na lista de países da Europa com maior número de casos desde o primeiro registo - Espanha é o primeiro - e ocupa o quinto lugar em relação ao número de óbitos, sendo o Reino Unido seguido pela Itália os países com o maior número de mortes.



A nível global, segundo um balanço da agência de notícias AFP, a pandemia de covid-19 já provocou cerca de 267 mil mortos e infetou mais de 3,8 milhões de pessoas em 195 países e territórios.

