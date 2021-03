Bélgica vai administrar vacina da AstraZeneca a idosos

© EPA

A vacina da AstraZeneca vai ser finalmente administrada à população com mais de 55 anos na Bélgica, permitindo às autoridades sanitárias "iniciar imediatamente" a vacinação de idosos, anunciou hoje o ministro da Saúde.

Há cerca de um mês, a Bélgica decidiu reservar a vacina da AstraZeneca, cuja eficácia em pessoas mais velhas era desconhecida face a outras vacinas, nomeadamente, a da Pfizer, apenas a cidadãos entre os 18 e os 55 anos.

Contudo, investigações feitas, entretanto, no Reino Unido e em Israel demonstraram a eficácia da vacina.

Por isso, Bruxelas vai começar a administrar a vacina a cidadãos com mais de 65 anos, ou seja, cerca de 2,2 milhões de pessoas.

Até hoje, a Bélgica, um país com mais de 11 milhões de habitantes, vacinou quase 6% da população com mais de 18 anos (cerca de 525.000 pessoas) com a primeira dose, e 3,47% com ambas as doses necessárias (320.000).

Os idosos em lares e os funcionários destas instituições são considerados prioritários, depois dos profissionais de saúde que trabalham em hospitais.

A Bélgica adquiriu cerca de 7,7 milhões de vacinas de doses da vacina da AstraZeneca.