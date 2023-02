"Esta é a nossa Europa, as nossas regras, o nosso modo de vida. E para a Ucrânia é o caminho para casa"

Por Carolina Rico 09 Fevereiro, 2023 • 09:46 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Volodymyr Zelensky discursou esta quinta-feira no arranque de uma sessão extraordinária do Parlamento Europeu, onde serão debatidos os recentes desenvolvimentos na guerra Rússia/Ucrânia.

Relacionados Costa garante que vai ser possível entregar três Leopard 2 à Ucrânia em março

O Presidente ucraniano foi aplaudido de pé durante vários minutos por uma sala cheia de eurodeputados, muitos vestidos com as cores da Ucrânia, a que se seguiu um discurso da presidente do Parlamento Europeu. Este é "um momento extraordinário, em tempos extraordinários", destacou Roberta Metsola.

Apesar da guerra, a Ucrânia continuou a fornecer cereais à Europa e o vosso país até ofereceu ajuda à Turquia depois do sismo. Isto é verdadeira solidariedade." "Estaremos com vocês tempo que for preciso", até à vitória da Ucrânia, assegurou.

No seu discurso, Zelensky começou por destacar "modo de vida" e as "regras europeias" com que a Ucrânia se identifica, em oposição à "violência" e "obediência" que vigoraram na Rússia como "vez de leis". É um regime que "odeia" a justiça social e a diversidade e que promove a xenofobia, condena.

Esta "guerra total" da Rússia não é apenas por um território em parte da Europa, assegura o chefe de Estado ucraniano, é a tentativa de "um ditador" de acabar com o modo de vida europeu.

"Esta é a nossa Europa, estas são as nossas regras, este é o nosso modo de vida. E para a Ucrânia é o caminho para casa".

Agradecendo o apoio de todos os países, Zelensky enumera trabalhadores de todos os setores que exigiram aos seus governos ação, que fizeram perguntas e se mobilizaram para apoiar a Ucrânia.

"A Europa esta a libertar-se da influência de oligarcas russos e a defender-se a si mesma", considera. Ucrânia vai vencer esta guerra e também a UE vai vencer, reforça. É a única forma de assegurar o modo de vida e os valores europeus. "Todos somos iguais na representação da Europa."

Zelensky termina com um "convite a todos" os presentes para visitar a Ucrânia e é novamente ovacionado, antes de se ouvir o hino ucraniano no Parlamento Europeu.

Welcome home, welcome to the EU @ZelenskyyUA. pic.twitter.com/0Jww2dDKdI - Charles Michel (@CharlesMichel) February 9, 2023

Welcome to Brussels, dear @ZelenskyyUa



The heart of the European family, in which Ukraine belongs.



We will support Ukraine every step of the way towards our Union. pic.twitter.com/eELXeZYmM5 - Ursula von der Leyen (@vonderleyen) February 9, 2023

A historic day for Europe.



Proud to announce that the President of Ukraine @ZelenskyyUA will be at @Europarl_EN this morning.



To address the people of Europe from the House of European democracy. - Roberta Metsola (@EP_President) February 9, 2023

Depois de viagens surpresa a Washington D.C., nos Estados Unidos, no final de dezembro, e a Paris e Londres na quarta-feira, Volodymyr Zelensky vai participar esta quinta-feira no Conselho Europeu, segundo várias fontes europeias​​​​​​. A presença do Presidente da Ucrânia não chegou a ser oficialmente confirmada por Bruxelas.

Notícia em atualização