Por Carolina Rico 13 Janeiro, 2021 • 14:09

Com a entrada em vigor do Brexit, desde as 23h00 do dia 31 de dezembro, é proibido sair do Reino Unido com produtos de origem animal, mesmo que seja para consumo próprio.

Por isso, quando um grupo de condutores britânicos chegou de ferry a Hoek van Holland, na Holanda, viu apreendidas as sandes de fiambre que levava consigo.

Num vídeo divulgado pela Dutch TV, um dos agentes da autoridade alfandegária se as sandes embrulhadas em papel de alumínio "têm carne no pão ou não". Perante a resposta afirmativa, vê-se obrigado a confiscar a refeição. "A sério?!, pergunta o britânico, visivelmente surpreendido.

O homem ainda propõe ficar apenas com o pão, deitando fora o conduto da sandes, mas é tarde demais. "Não, vai ser tudo confiscado. Bem-vindo ao Brexit, senhor. Sinto muito", responde-lhe o agente.

Em causa está uma das medidas de um plano de regulação de biossegurança que proíbe o transporte de produtos de origem animal, frutas e vegetais provenientes do Reino Unido para dentro da União Europeia.

Quem for apanhado com estes produtos é obrigado a desfazer-se deles antes de cruzar a fronteira ou paga uma multa elevada, que pode chegar às 300 libras.

Em entrevista à TSF, camionistas portugueses já se tinham manifestado preocupados com a nova regra, já que é habitual levarem mantimentos para as longas viagens, evitando gastar dinheiro em restaurantes.