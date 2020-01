"Eu informei o presidente do Parlamento que retiro a minha imunidade", disse o primeiro-ministro israelita © Abir Sultan/EPA

O primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu anunciou que pediu esta terça-feira o levantamento de imunidade ao Parlamento, uma hora antes da sessão parlamentar que devia debater a questão.

"Eu informei o presidente do Parlamento que retiro a minha imunidade e mais tarde vou acabar com as alegações ridículas sobre mim", disse Netanyahu através de um comunicado.

O primeiro-ministro de Israel está alegadamente envolvido em três casos de corrupção.