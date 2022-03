Bennett e Scholz falam sobre reunião com Putin

Bennett chegou à capital da Alemanha pouco depois das 22h00 © German federal government/EPA

O chanceler alemão, Olaf Scholz, reuniu-se no sábado com o primeiro-ministro israelita para abordar o encontro entre Naftali Bennett e o Presidente russo, Vladimir Putin, numa tentativa de mediação do conflito na Ucrânia.

A conversa de 90 minutos entre Scholz e Bennett "concentrou-se os resultados da reunião que o primeiro-ministro [israelita] teve com o Presidente russo, Putin", disse a chancelaria alemã, no final da reunião.

"Foi acordado manter contacto próximo sobre esta questão, permanecendo como objetivo comum acabar com a guerra na Ucrânia o mais rápido possível", acrescentou, no comunicado.

Bennett chegou à capital da Alemanha pouco depois das 22h00 (hora em Lisboa), de acordo com a imprensa alemã. O primeiro-ministro israelita voou para Berlim imediatamente depois do encontrado com Putin, indicou o porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros alemão, Steffen Hebestreit, na rede social Twitter.

Bennett e Scholz já se tinham encontrado na quarta-feira, durante uma viagem oficial do chanceler alemão a Jerusalém, onde discutiram a situação na Ucrânia.

Na sexta-feira, Scholz pediu a Putin que ponha fim imediato aos combates na Ucrânia e abra corredores de ajuda humanitária, durante uma conversa telefónica.

O Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, confirmou ter falado novamente com o primeiro-ministro israelita.

"Naftali Bennett ligou-me depois de uma reunião com Vladimir Putin. Continuamos o diálogo", escreveu, no Twitter, Zelensky, que é também judeu.

Bennett é um dos líderes mundiais que ainda não condenou a invasão da Ucrânia pela Rússia, sublinhando as boas relações que Israel mantém com os dois países em guerra.

O Estado judaico entregou ajuda humanitária à Ucrânia, mas mantém laços com a Rússia, de forma a garantir que a aviação israelita e russa não entram em conflito na vizinha Síria, referiu a agência de notícias Associated Press (AP).

A Ucrânia pediu mesmo que Bennett desempenhe funções de mediador no conflito, indicou, por sua vez, a agência de notícias France-Presse (AFP).

Bennett foi o primeiro dirigente estrangeiro a visitar a Rússia desde o início da invasão russa da Ucrânia. A Rússia lançou, na madrugada de 24 de fevereiro, uma ofensiva militar à Ucrânia e as autoridades de Kiev contabilizaram, até ao momento, mais de 2.000 civis mortos, incluindo crianças. Segundo a ONU, os ataques já provocaram mais de 1,2 milhões de refugiados.

A invasão russa foi condenada pela generalidade da comunidade internacional que respondeu com o envio de armamento para a Ucrânia e o reforço de sanções económicas para isolar ainda mais Moscovo.

