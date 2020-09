Berlusconi testa positivo para Covid-19

© Luigi Salsini/EPA

O antigo primeiro-ministro italiano Silvio Berlusconi foi diagnosticado com o novo coronavírus após testar duas vezes positivo.

A informação é avançada pela imprensa italiana, que cita fontes do partido de Berlusconi, o Forza Italia.

Berlusconi, que completa 84 anos no fim do mês, "continua a trabalhar na sua residência em Arcore", nos arredores de Milão, "onde passará o período previsto de isolamento", afirmam as fontes citadas pela agência de notícias AGI.

