Bernie Sanders elogia libertação de Lula e recorda combate à pobreza no Brasil

Numa publicação no Twitter pouco depois da saída da prisão da sede da Polícia Federal de Curitiba, estado do Paraná, sul do Brasil, Bernie Sanders recordou o trabalho político de Lula, um ícone da esquerda e do sindicalismo na América Latina.

"Como Presidente, Lula fez mais do que ninguém para reduzir a pobreza no Brasil e defender os trabalhadores", escreveu Sanders, que se apresenta como o candidato mais à esquerda nas primárias democratas. "Estou muito feliz que ele tenha sido libertado da prisão, algo que nunca deveria ter acontecido em primeiro lugar", escreveu.

As President, Lula has done more than anyone to lower poverty in Brazil and to stand up for workers. I am delighted that he has been released from jail, something that never should have happened in the first place. https://t.co/UNZZqjjMVF