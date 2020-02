Bernie Sanders em vantagem para as primárias em New Hampshire

Bernie Sanders © Craig Lassig/EPA

O senador de 78 anos é apontado pelas sondagens como o grande favorito à vitória também em 2020. Em segundo lugar, a curta distância está o antigo Mayor de South Bend, Pete Buttigieg, em terceiro aparece Amy Klobushar. A senadora do Minnesota está a aproveitar o bom desempenho no ultimo debate para conquistar algum espaço.

Neste momento, há ainda muitos candidatos na corrida, alguns como Mike Bloomberg ainda não se sujeitaram aos votos. O antigo mayor de Nova Iorque espera começar a participação nas votações na súper terça-feira, que abrange alguns estados chave.

As constantes mudanças do nome que aparece em terceiro lugar nas sondagens mostra que estas primárias ainda não estão terminadas. Amy Klobushar, depois de um resultado modesto estaria praticamente afastada se não surgisse entre os primeiros em New Hampshire, já Elizabeth Warren que foi terceira no Iowa aparece agora em 4º lugar o que não lhe fecha definitivamente a porta da nomeação mas a tarefa complica-se muito.

Mais difícil é, para já, a luta de Joe Biden. Apontado desde o inicio como um dos mais fortes candidatos nestas primárias, ainda não confirmou o estatuto. O 4.º lugar no Iowa obrigou-o a redesenhar a campanha prevendo uma descida nos donativos. Biden está apostar na Carolina do Sul, dia 29 de fevereiro, onde existe uma forte comunidade afro-americana. Nas sondagens por raça, idade e sexo o antigo vice-presidente é o favorito entre as minorias.

Joe Biden © Shawn/EPA

Um antigo estratega democrata, Eric Goldman, disse ao The Guardian que a corrida só se vai definir quando os afro-americanos começarem a votar. "Os dois candidatos que vão à convenção são quase sempre definidos pelos votos dos cidadãos negros, eu acredito que isso volte a acontecer."

No caso de Joe Biden é, no entanto, preciso esperar para ver qual o efeito que o envolvimento do seu nome no processo de destituição de Donald Trump terá nos eleitores. É quase certo que, se tiver de lutar contra Biden nas presidenciais, o candidato republicano vai atacar o antigo vice-presidente e o filho. Se essa possibilidade assusta, ou não, os eleitores democratas ainda não se sabe.

New Hampshire apesar de poder contribuir para o fim de algumas das candidaturas mais pequenas não é decisivo para a nomeação. Em 2008 Clinton derrotou Obama neste estado e há 4 anos foi derrotada por Sanders. Apesar dessas derrotas os dois seguiram em frente para ganharem a nomeação democrata.