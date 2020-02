Bernie Sanders vence primária democrata no estado de New Hampshire

Bernie Sanders recebeu 26% dos votos © Timothy A. Clary/AFP

O senador Bernie Sanders venceu esta terça-feira as primária do Partido Democrata no estado de New Hampshire, ficando à frente do ex-autarca Pete Buttigieg.

Na segunda votação das primárias do Partido democrata para a corrida à Casa Branca, Sanders recebeu 26% (cerca de 71.400 votos), enquanto Buttigieg obteve 24,4% (67.000 votos).

Em terceiro lugar ficou a senadora Amy Klobuchar com 19,7%, seguindo-se a também senadora Elizabeth Warren com 9,4% e o ex-vice-Presidente Joe Biden com 8,4%.

"Este é o início do fim de Donald Trump", afirmou o senador de 78 anos, perante os seus apoiantes em New Hampshire, referindo-se ao Presidente norte-americano.

"A nossa campanha não se trata apenas de ganhar a (Donald) Trump, é de transformar os Estados Unidos", frisou Sanders.

A noite ficou ainda marcada pelo anúncio do candidato democrata Andrew Yang de que vai abandonar a corrida à Casa Branca, na sequência do fraco resultado que, tudo indica que vai obter.

"Eu sou um matemático e é óbvio depois desta noite, com estes números, não vencerei esta corrida", explicou, na terça-feira à noite, aos seus apoiantes, o empresário de 45 anos de idade.

As projeções dos resultados nas primárias colocaram Yang em oitavo lugar, com 2,9%.

Resultados que, segundo o próprio, tornam a sua permanência na corrida algo "não necessariamente útil ou produtiva".

O empresário, que lançou a sua campanha em 2017, participou nos sete debates organizados pelo Partido Democrata, o último dos quais ocorreu na sexta-feira em New Hampshire.

A primária do estado do New Hampshire no Partido Democrata causaram também mais uma desistência: o senador Michael Bennet, que teve apenas 0,1% dos votos.