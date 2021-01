Bernie viral. O fenómeno 'nonsense' que está a inundar a Internet

Por TSF 22 Janeiro, 2021 • 13:16 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Uma imagem. Esta imagem. Tudo começou com uma fotografia do democrata Bernie Sanders, sentado, encolhido com frio, de luvas de lã e máscara de proteção.

A foto foi captada na cerimónia de posse do novo Presidente dos Estados Unidos da América, Joe Biden, mas, desde lá, já deu a volta ao mundo num "meme" totalmente viral (conteúdo que se espalha rapidamente através da Internet, correspondendo à reutilização ou alteração humorística de uma imagem).

A piada que corre agora entre os internautas é partilhar a imagem de Bernie nos mais variados cenários: no Chiado, ao lado de Fernando Pessoa; na chegada do Homem à Lua; ou até, ao lado de Jesus Cristo, n '"A Última Ceia", de Leonardo da Vinci.

Há já sites geradores de "memes" de Bernie, em que pode colocar o senador democrata num cenário à sua própria escolha. Por aqui, já demos com Bernie à porta dos estúdios da TSF, nas Torres de Lisboa...