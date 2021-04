Bibi no banco dos réus e à espera de formar novo governo

© ODED BALILTY/AFP

Pela primeira vez, um primeiro-ministro em funções começa a ser julgado por corrupção no dia em que o chefe de estado, Reuven Rivlin inicia as consultas aos partidos para ver se esse mesmo primeiro-ministro tem condições para formar governo.

O Jerusalém Post diz esta manhã que o chefe de governo vai comparecer na abertura do julgamento em que é acusado de corrupção, fraude e abuso de confiança; vai ouvir as apresentações de provas dos procuradores mas sai antes de começar a ser ouvida a primeira testemunha, o empresário que dirige o grupo de comunicação Walla; as sessões acontecem três dias por semana. Um antigo juiz dizia ao Times of Israel que um julgamento desta natureza pode durar três anos.

Netanyahu tem-se desdobrado em contactos mas os potenciais rivais à direita torcem o nariz a um acordo pelas tentativas de Netanyahu em aliar-se ao partido árabe israelita Rã"am liderado por Mansour Abbas. Belazel Smotrich, cujo partido sionista religioso ganhou seis lugares no parlamento, disse que o "Ra"am é um partido islâmico que apoia o Hamas e não reconhece Israel como um estado judeu".

A contagem final deu ao partido conservador Likud, de Netanyahu, e coligações 52 lugares no Parlamento de 120 membros. Um potencial bloco de oposição também não obteve maioria, ao conseguir 57. Pela primeira vez desde a fundação de Israel em 1948, um partido árabe, que conquistou quatro mandatos na legislatura, aparece com potencial influência política. Mansour Abbas, disse que está aberto a ofertas que beneficiem a minoria árabe de Israel.

Netanyahu, na semana passada, num discurso na TV apostou todas as fichas em dois ex-aliados de direita, Naftali Bennett, que já foi seu ministro da Defesa e dirige o partido de extrema-direita Yamina, e Gideon Saar, do partido nova esperança que já foi líder do Likud mas que mantém a promessa de não fazer parte de um novo executivo liderado por Bibi Netanyahu, que ontem à noite estava recomendado para formar governo por 52 dos 120 deputados do parlamento israelita.

O partido Yamina afirma que Bennett vai "continuar a fazer todos os esforços para formar um governo bom e estável para tirar Israel do caos". Não está fora de hipótese que o Yamina se alie ao Yesh Atid, o partido de centro-esquerda que é o maior da oposição mas que para chegar ao poder admite deixar Naftali Bennett, o líder do Yamina de extrema-direita ser o primeiro a chefiar o governo de Lapid, num esquema de rotação no que seria um dos governos mais bizarros em 73 anos de história do estado de Israel.