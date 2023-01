Biden acusa republicanos de "demência orçamental"

O Presidente dos EUA, Joe Biden © Jim Lo Scalzo/EPA

O Presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, disse esta terça-feira que a oposição republicana, que o acusa de gastar muito dinheiro, sofre de "demência orçamental" e esgotou os projetos económicos dos conservadores.

"Cortei o défice no ano passado em 350 mil milhões de dólares [cerca de 323 mil milhões de euros]. E este ano o défice federal caiu para mais de um bilião de dólares [cerca de 925 mil milhões de euros]. Ouçam-me. É um facto", disse durante um evento em memória de Martin Luther King, organizada por um dos representantes mais influentes da comunidade afro-americana nos Estados Unidos, o reverendo Al Sharpton.

Referindo-se aos seus adversários republicanos que, no entanto, acusam o chefe de Estado e os democratas de serem perdulários, Biden afirmou: "Devem estar a sofrer de demência orçamental".

Com estas declarações, o democrata de 80 anos, que deve em breve apresentar a candidatura às eleições presidenciais de 2024, lançou um durou ataque aos projetos económicos da oposição, que agora lidera a Câmara dos Representantes dos Estados Unidos.

Em conjunto com o Senado democrata, a Câmara dos Representantes compõe o Congresso norte-americano.

Ao referir que está disponível para trabalhar com os conservadores, o chefe de Estado disse estar "desapontado com o facto de a primeira legislação" que apresentam "ajudar os ricos, as grandes empresas (...) em detrimento dos contribuintes da classe média".

Biden faz referência a um texto republicano que visa reduzir o orçamento da administração tributária norte-americana, que como Presidente dos Estados Unidos decidiu aumentar em nome do combate à evasão fiscal.

Se esse texto dos republicanos chegar à sua mesa, Biden já prometeu vetá-lo.

O governante também eliminou hoje outro projeto republicano, que pretendia agitar o sistema tributário federal, substituindo o imposto de renda por um sobre o consumo.

"Querem substituir o dinheiro perdido dos impostos de milionários e bilionários por impostos sobre quase tudo no país. O que, em nome de Deus, isso significa?", questionou.