Biden acusa Trump de ter desencadeado um dos dias "mais sombrios" da história

07 Janeiro, 2021

O Presidente eleito dos Estados Unidos, Joe Biden, acusou esta quinta-feira Donald Trump de ter desencadeado na quarta-feira "um ataque sem precedentes à democracia", considerando ter-se tratado de um dos dias mais "sombrios da história do país.

"Ontem foi um dos dias mais sombrios da nossa história. Um ataque, literalmente, ao centro da liberdade, na própria capital dos Estados Unidos", afirmou Joe Biden numa declaração ao país, um dia depois dos protestos que ocorreram no Capitólio, na cidade de Washington.

O Presidente cessante Donald Trump é acusado de ter sido o mentor da iniciativa que levou um grupo dos seus apoiantes a entrar em confronto com as autoridades, invadindo o Capitólio, em Washington, na quarta-feira, enquanto os membros do congresso estavam reunidos para formalizar a vitória do Presidente eleito, Joe Biden, nas eleições de novembro.

Pelo menos quatro pessoas morreram na invasão do Capitólio, anunciou a polícia, que deu conta de que tanto as forças de segurança, como os apoiantes de Trump utilizaram substâncias químicas durante a ocupação do edifício.