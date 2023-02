Biden alerta que republicanos querem cortar no Medicare e na segurança social

Joe Biden © Mandel Ngan/AFP

O presidente dos EUA, o democrata Joe Biden, alertou na quarta-feira para a intenção dos republicanos de quererem cortar em programas sociais, como o Medicare, e na Segurança social.

Depois de o fazer durante o discurso do Estado da União, o que suscitou apupos entre os republicanos indiciando uma viragem deste partido, após anos em que o defendeu explicitamente, Biden voltou a fazê-lo durante uma deslocação ao Estado do Wisconsin.

A história está cheia de republicanos de vulto, desde o presidente George W. Bush, que pretendiam privatizar ou reduzir estes programas sociais.

À medida que as negociações orçamentais progridem, a Casa Branca tenciona usar a história a seu favor.

"Eles não gostaram do que eu disse", comentou Biden, durante uma intervenção em instalações sindicais, em DeForest.

Aí, recordou as posições dos senadores republicanos Ron Johnson Mike Lee para insistir que estes querem atacar a Segurança social e o Medicare (seguro de saúde público para pessoas com mais de 65 anos, jovens portadores de deficiência ou rendimentos baixos).

Recordando as objeções dos republicanos durante o seu discurso, Biden disse: "Quando lhes lembrei isto na noite passada, (a reação deles) parecia que concordavam em tirar estes cortes de cima da mesa", relativizando de imediato: "Bem, espero que seja verdade. Mas só acredito quando vir".

Esta eventual mudança política dos republicanos está a acontecer em tempo real, o que influencia a definição dos parâmetros das negociações orçamentais, quando Biden e o Congresso procuram chegar a um plano para subir o limite da dívida, a definir até ao verão.

O presidente da Câmara dos Representantes, o republicano Kevin McCarthy, insistiu que cortes no Medicare e Segurança Social estão "fora de questão" - e muitos republicanos da Câmara e do Senado concordaram veementemente com Biden, durante o seu discurso, apesar de alguns trem chegado a insultar o presidente, ao chamar-lhe 'mentiroso', quando este sugeriu que os republicanos estavam a propor cortes nestes programas.

Mas desconhece-se o que os republicanos vão exigir em troca destes cortes, uma vez que pretendem reduzir a despesa federal.