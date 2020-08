Biden apresenta Kamala Harris, a "pessoa certa" para ajudar a "reconstruir o país"

Kamala Harris e Joe Biden © AFP

O candidato democrata à Casa Branca, Joe Biden, apresentou hoje a sua parceira eleitoral Kamala Harris, que considerou a "pessoa certa" para o ajudar a "reconstruir o país", se vencerem as presidenciais dos Estados Unidos em novembro.

Biden falava durante o primeiro evento público da dupla, após a sua histórica escolha de colocar a senadora negra como candidata a ser a primeira mulher vice-presidente dos Estados Unidos, num liceu em Wilmington, no estado de Delaware, onde o antigo vice-presidente vive.

"Se Kamala Harris e eu formos eleitos, herdaremos várias crises, uma nação dividida e um mundo em turbulência", tinha escrito hoje na rede social Twitter.

Ela é "inteligente, forte, experiente", bem como uma lutadora com provas dadas pelo que sustenta o país, disse Biden na apresentação.

"Kamala sabe governar. Sabe como tomar as decisões difíceis. Está pronta para liderar desde o primeiro dia", adiantou.

Harris, filha de pai jamaicano e de mãe indiana, estava sentada a poucos metros de Biden.

O evento começou com uma hora de atraso e o ginásio da escola estava quase vazio, segundo a agência norte-americana Associated Press, devido à pandemia do novo coronavírus que já matou mais de 164 mil pessoas nos Estados Unidos.

Há meses que a campanha de Biden é feita praticamente na internet devido à pandemia, mas depois dos discursos está previsto que a dupla participe numa recolha de fundos.

Joe Biden e Kamala Harris defrontarão Donald Trump e Mike Pence em 03 de novembro.

A nova equipa parte com vantagem: Biden, 77 anos, está à frente do republicano Trump, 74, na média das sondagens com uma margem confortável (+6,7 pontos percentuais em média, segundo o 'site' RealClearPolitics).