Biden confiante: "Vamos ganhar esta eleição com maioria clara"

© AFP

Por Guilherme de Sousa 07 Novembro, 2020 • 04:30 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Joe Biden voltou a dirigir-se aos norte-americanos para dizer, com confiança, que irá "ganhar a eleição", enquanto prossegue a contagem de votos em vários estados, como na Pensilvânia, Georgia, Arizona e Nevada.

Ao lado de Kamala Harris, a partir de Willington, no estado do Delaware, o antigo vice-presidente norte-americano referiu que os números lhe dão uma vantagem "clara" e que é uma questão de tempo até ser confirmado como vencedor destas eleições presidenciais

"Não temos uma declaração final de vitória ainda, mas os números são claros. Basta olhar para o que aconteceu. Há 24 horas estávamos atrás na Geórgia, agora estamos na frente e vamos vencer naquele estado. Há 24 horas estávamos atrás na Pensilvânia e agora vamos ganhar a Pensilvânia. Estamos a vencer no Arizona, estamos a ganhar no Nevada. De facto, a nossa vantagem duplicou no Nevada", referiu.

"Estamos a caminho para alcançar 300 votos no colégio eleitoral. E olhem para os números do voto popular. Vamos vencer esta corrida com uma maioria clara", acrescentou, pedindo união a todos os norte-americanos.

"Podemos ser rivais, mas não somos inimigos. Somos americanos", disse.

Através do Twitter, Donald Trump prometeu ações judiciais e defendeu que Biden não deveria "reivindicar indevidamente o cargo de presidente".

Às 02:30 da manhã de hoje, Trump voltou a atacar, insistindo, através do Twitter, que o "Supremo Tribunal norte-americano deve decidir!".

A campanha de Trump avançou com vários processos legais na Pensilvânia, Michigan e Geórgia, exigindo, ainda, a recontagem dos votos em Wisconsin. No entanto, os juízes dos três estados já recusaram as ações.

Num país politicamente dividido, o próximo presidente terá vários desafios, tais como conseguir combater a pandemia de covid-19.

Em relação a esta batalha, Biden prometeu que já está a trabalhar num plano para erradicar o novo coronavirus.

Os Estados Unidos são o país mais atingido pelo coronavirus, ao contar com o mais alto número de mortos (234.944) e também com mais casos de infeção confirmados (mais de 9,6 milhões).

LEIA AQUI TUDO SOBRE AS ELEIÇÕES NOS EUA