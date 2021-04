Tropas norte-americanas deverão sair do Afeganistão até ao dia 11 de setembro

Joe Biden, Presidente dos EUA © J. Scott Applewhite/EPA

O presidente Joe Biden planeia anunciar ainda esta semana a retirada das tropas norte-americanas do Afeganistão até ao vigésimo aniversário dos ataques terroristas de 11 de Setembro, de acordo com três fontes ligadas ao processo, citadas pelo The Washington Post. A retirada estende a presença das tropas para lá do prazo de 1 de maio, estabelecido pelo governo de Trump num acordo com os talibãs, mas apenas por uma questão de meses.

No entanto, os insurgentes talibãs alertaram que os Estados Unidos seriam "responsáveis pelas consequências", não estando ainda claro se estão prontos para aceitar uma extensão do prazo.

Biden tem pensado na decisão há meses, com os seus conselheiros, e afirmou que não queria que as tropas dos EUA permanecessem no país muito para além do prazo final. Espera-se que as autoridades norte-americanas anunciem a decisão ainda esta semana.

Segundo as autoridades norte-americanas há cerca de 2500 soldados no Afeganistão. Ainda não está claro o que vai acontecer às várias centenas de forças de operações especiais dos EUA que muitas vezes trabalham para a CIA no Afeganistão, em missões de combate ao terrorismo. Essas tropas não são reconhecidas publicamente e não fazem parte do cálculo oficial de 2500 soldados no país.