Biden diz que ataque russo à Ucrânia "ainda é grande possibilidade" e ameaça com "sanções poderosas"

Joe Biden, Presidente dos EUA

Joe Biden afirmou, esta terça-feira, que os EUA estão prontos para responder a um ataque russo à Ucrânia, que "ainda é grande possibilidade", e ameaçou o país de Vladimir Putin com "sanções poderosas", mas continua a defender que "é preciso dar todas as oportunidades à diplomacia".

"Os EUA estão prontos para desenvolver sanções poderosas, ações que não desejamos. Iremos realizar pressão intensa junto das instituições financeiras chave no sentido de serem implementadas medidas assim que a Rússia avançar. Os EUA vão defender qualquer território da NATO. Mandei forças suficientes para conter o flanco oriental. Também iremos continuar a orientar ações com os nossos aliados e parceiros", explicou o Presidente norte-americano.

Biden sublinha que os países aliados da NATO têm conversado com o Presidente russo, empenhando-se na solução diplomática. Negociações que Putin propôs que continuassem.

"Os EUA colocaram, em cima da mesa, ideias concretas para manter a segurança na Europa. As nações têm direito a escolher o tipo de ambiente em que querem viver. Iremos continuar com os nossos esforços diplomáticos. Enquanto houver diplomacia que impeça o sofrimento e o uso da força, iremos continuar a fazê-lo", revelou.

A embaixada norte-americana tem dito a Biden que ainda há ameaça junto da fronteira e foi por isso mesmo que o Presidente dos EUA pediu aos norte-americanos que abandonassem a Ucrânia já, antes que seja demasiado tarde para saírem em segurança.

"Temos sido transparentes com o mundo, partilhamos o que sabemos e o que estamos a fazer. Os EUA e a NATO não são ameaça para a Rússia, tal como a Ucrânia. Não almejamos o povo da Rússia nem pretendemos desestabilizar.

Os cidadãos russos não são nossos inimigos e não acredito que queiram uma guerra sangrenta e destrutiva", sublinhou Joe Biden.

O Presidente norte-americano recordou também a II Guerra Mundial, que lembra como "uma necessidade bélica" enquanto este novo confronto seria opcional e com "imensos custos" para a Ucrânia.

"O mundo jamais poderia esquecer a posição de destruição eventualmente perpetrada pela Rússia. Estamos unidos com os nossos aliados da NATO, como sempre estivemos. Isto tem a ver com aquilo em que acreditamos, pelo direito de os países escolherem o seu próprio destino. Ninguém pode mudar as fronteiras através da força", afirmou o Presidente dos EUA.

Aos norte-americanos, Biden deixa também um alerta, afirmando que um possível ataque também poderá ter impacto no mercado energético do país.

"Iremos destacar todas as possibilidades ao nosso alcance para manter o fornecimento de gás, não almejamos confrontação direta com a Rússia, mas se atacarem os EUA ou os nossos aliados vão haver medidas simétricas", avisou.

Por fim, Biden acrescenta que, em caso de invasão da Rússia à Ucrânia, "será pago um preço muito caro".

