Biden diz que norte-americanos estão cansados do "caos" de Trump

Joe Biden, candidato democrata à Presidência dos Estados Unidos

O candidato democrata à Presidência dos Estados Unidos, Joe Biden, disse esta segunda-feira que os norte-americanos "estão cansados do caos" do Governo de Donald Trump.

Num comício do dia final da campanha eleitoral, no Ohio, Biden disse acreditar que Trump vai perder porque os cidadãos estão cansados do estilo do Presidente republicano.

"Chega de caos! Chega de tweets, de raiva, de ódio, de fracasso e de irresponsabilidade", disse o candidato democrata, durante a sua intervenção em Cleveland.

"É hora de Donald Trump fazer as malas e ir para casa", concluiu o candidato, numa referência ao que disse ser a necessidade de evitar uma reeleição do Presidente.

E, se Biden quer mandar Trump para casa, disse estar disposto a contratar Anthony Fauci, o principal conselheiro da Casa Branca para a pandemia de Covid-19 que o Presidente republicano insinuou querer despedir logo a seguir às eleições.

"Tenho uma ideia melhor. Elejam-me e eu contratarei o doutor Fauci e despedirei Trump", disse Biden, perante uma audiência que aplaudiu esta proposta.

O candidato democrata já decidiu onde assistirá à noite eleitoral, tendo escolhido a sua casa em Wilmington, no Delaware, aconselhando os seus apoiantes a irem votar, mesmo que as sondagens indiquem que ele poderá vencer as eleições presidenciais.

Neste último dia de campanha, Biden conta com o apoio do ex-Presidente Barack Obama, que estará presente em comícios na Geórgia e na Florida, dois Estados que os democratas poderão conseguir conquistar aos republicanos e que podem mesmo ser decisivos nos resultados finais.