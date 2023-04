Biden exorta líderes políticos da Irlanda do Norte a restaurarem Governo

Joe Biden visitou a Irlanda pela última vez em 2016 © Chris Ratcliffe/EPA

O Presidente norte-americano, Joe Biden, exortou em Belfast os políticos da Irlanda do Norte a restaurar as instituições políticas regionais para proteger o processo de paz e promover o desenvolvimento económico.

"Como amigo, espero não ser demasiado presunçoso dizer que acredito que as instituições democráticas estabelecidas no Acordo de Sexta-feira Santa continuam a ser críticas para o futuro da Irlanda do Norte", afirmou num discurso na universidade Ulster University.

Biden afirmou que "um Governo que trabalha em conjunto para encontrar formas de resolver problemas difíceis vai atrair ainda mais oportunidades nesta região".

"Por isso, espero que a assembleia e o executivo sejam restaurados em breve. É uma decisão vossa, não minha, mas espero que aconteça", salientou.

O Presidente dos Estados Unidos falava na única intervenção pública de uma visita de menos de 24 horas à Irlanda do Norte para comemorar o 25.º aniversário do acordo de paz de 1998, que os EUA ajudaram a negociar.

Em vez de tentar interceder diretamente para resolver a atual crise política que abalou o processo de paz e suspendeu o Governo autónomo da Irlanda do Norte, Biden deixou mensagens aos dirigentes partidários da província britânica.

"Na política, não importa o que nos divide, se procurarmos bem, existem sempre áreas que nos vão unir se procurarmos bem: defender a paz e rejeitar a violência política deve ser uma dessas coisas", disse.

Condenando o recente ataque a um inspetor da polícia, condenado pela generalidade dos líderes políticos, Biden, lembrou que "em tempos em que as coisas parecem frágeis é quando a esperança e o trabalho árduo são mais necessários".

Antes de discursar, Biden teve um breve encontro com o primeiro-ministro britânico, Rishi Sunak, mas não foi divulgado se iria ter conversas pessoais com os líderes dos cinco principais partidos políticos da Irlanda do Norte.

A Irlanda do Norte está sem Governo em funções há mais de um ano, desde que o Partido Democrata Unionista (DUP), que fazia parte da coligação à frente do Executivo, saiu em protesto contra o acordo do Brexit.

A assembleia regional também está suspensa, o que coloca o acordo de paz sob pressão.

A saída do Reino Unido da União Europeia deixou a Irlanda do Norte alinhada o mercado único europeu para evitar uma fronteira física com a vizinha República da Irlanda, membro da UE, o que cria atrito nas relações comerciais com o resto do Reino Unido.

Após longas negociações e divergências, o Reino Unido e a UE chegaram a um acordo em fevereiro para resolver as divergências sobre o comércio, um entendimento saudado pelos EUA, que tinha exortado Londres e Bruxelas a pôr fim à disputa pós-Brexit.

Mas o DUP diz que o acordo-quadro de Windsor não vai suficientemente longe e recusou-se a restaurar as instituições políticas regionais.

Embora Biden manifestado querer que a visita à Irlanda do Norte contribua para "manter a paz", o Presidente enfrenta a desconfiança de alguns unionistas por causa da ascendência irlandesa.

O deputado do DUP Sammy Wilson disse à estação Talk TV que Biden "tem um historial de ser pró-republicano, anti-unionista, anti-britânico".

Ainda assim, a chegada de Biden na terça-feira à noite, pelas 22:00, ao centro de Belfast foi acompanhada por numerosos norte-irlandeses, e esta manhã podiam ser vistas novamente muitas pessoas com a expetativa de ver o Presidente.

Biden segue esta quarta-feira viagem para a República da Irlanda, para uma visita de três dias, a qual inclui um discurso no parlamento, a participação num banquete de gala e viagens a duas cidades onde tem raizes familiares.

Na quarta-feira, vai visitar o Condado de Louth, na costa leste da Irlanda, para visitar um cemitério, um castelo, passear pelo centro de Dundalk e participar numa reunião da comunidade.

A visita implicou uma grande operação de segurança, com uma forte presença policial nas ruas à volta do hotel do Presidente e da universidade.

No mês passado, os serviços secretos do Reino Unido elevaram o nível de ameaça terrorista da Irlanda do Norte, mas Biden disse que nem mesmo o risco acrescido de um ataque o impediria de fazer a viagem.

Biden visitou a Irlanda pela última vez em 2016, quando era vice-Presidente dos EUA.