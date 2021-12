Biden lamenta "uma das piores séries de tornados" da história dos Estados Unidos

O presidente norte-americano, Joe Biden © Nicholas Kamm/AFP

O Presidente norte-americano, Joe Biden, lamentou no sábado "uma das piores séries de tornados" da história dos Estados Unidos, após a destruição registada em seis Estados do leste do país.

"É uma tragédia, e não sabemos ainda quantas vidas se perderam, nem a extensão total dos danos", declarou, quando estão contabilizadas pelo menos 78 mortes, mais de 70 das quais só no estado do Kentucky, e há muitas pessoas desaparecidas.

As agências federais de resposta a catástrofes já começaram a deslocar-se para o terreno, afirmou Biden, prometendo que "o Estado federal fará tudo o que puder para ajudar".

O estado de emergência foi declarado no Kentucky, precisou ainda, e poderá sê-lo nos outros estados mais gravemente atingidos pela catástrofe, como o Illinois e o Tennessee, se os respetivos governadores assim o solicitarem.

A declaração do estado de emergência agiliza o processo de disponibilização de ajuda federal para fazer face aos danos causados pelas tempestades e tornados que arrasaram boa parte do território daquele Estado.

Biden disse que tenciona deslocar-se ao Kentucky, mas sublinhou que não quer "obstruir as operações de socorro".

O Presidente norte-americano observou igualmente que os fenómenos meteorológicos estão "mais intensos" com o aquecimento global, mas não estabeleceu um nexo de causalidade direto entre as alterações climáticas e os tornados que devastaram na noite de sexta-feira parte do país.

Os tornados destruíram quase totalmente o município de Mayfield, no Kentucky, onde prossegue a busca de vítimas, entre as quais as que ficaram encurraladas numa fábrica de velas.

Também prossegue a busca de sobreviventes no armazém da gigante do comércio 'online' Amazon que desabou durante a noite após a passagem de um tornado e onde morreram pelo menos duas pessoas, havendo um número indeterminado de desaparecidos.

No Arkansas, pelo menos uma pessoa morreu e várias outras ficaram presas num lar de idosos quando um tornado atingiu o edifício na noite de sexta-feira, noticiou a imprensa local.