Biden promete respeitar vontade dos habitantes na reconstrução do Havai

"Vamos reconstruir da maneira que o povo de Maui quer construir", garantiu Biden © Jim Watson/AFP (arquivo)

O Presidente dos EUA, Joe Biden, garantiu que vai apoiar a reconstrução do Havai pelo tempo que for necessário, respeitando a vontade dos habitantes, após ter estado mais de cinco horas na ilha de Maui, devastada pelos piores incêndios que o país viu em 100 anos.

Biden visitou a cidade de Lahaina, na ilha de Maui, fustigada por um incêndio que matou pelo menos 114 pessoas ao arrasar a cidade histórica.

"Conheço a sensação que muitas pessoas desta cidade, desta comunidade, têm: aquela sensação de vazio no peito, como se estivessem a ser sugadas para um buraco negro", confessou, junto a uma figueira-de-bengala histórica.

O balanço mais recente aponta para 115 mortos, 900 desaparecidos e prejuízos na ordem dos seis mil milhões de dólares (cerca de 5,50 mil milhões de euros).

"Estamos convosco durante o tempo que for preciso, prometo-vos, assegurando que as vossas vozes são ouvidas. Vamos reconstruir da maneira que o povo de Maui quer construir. O fogo não pode alcançar as raízes. Assim é Maui. Assim é a América", concluiu.

Biden está a lutar contra as críticas de que o seu Governo foi demasiado lento a responder ao desastre que devastou uma cidade com mais de 12 mil habitantes, com os habitantes locais revoltados por considerarem que a resposta oficial aos fogos foi lenta.

O ex-Presidente, Donald Trump, disse que era "vergonhoso" que o seu sucessor não tivesse visitado o Havai mais cedo, embora a Casa Branca tenha dito que Biden adiou a sua viagem para não distrair as autoridades e as equipas de salvamento que trabalham no terreno.

Os residentes também criticaram as autoridades de Maui que, segundo estes, deveriam ter acionado o sistema de alarme quando o incêndio deflagrou. Como resultado, "uma receção calorosa pode não ser garantida para Biden em alguns círculos em Maui", alertou o jornal Honolulu Star-Advertiser antes da visita.

Biden e a primeira-dama Jill Biden percorreram os restos devastados de Lahaina com o governador do Havai, Josh Green, e a sua mulher, quase duas semanas depois de as ferozes chamas, açoitadas pelo vento, terem feito com que os residentes saltassem para o oceano para escapar às chamas.

O casal também voou no Marine One, o helicóptero presidencial, para ver a extensão esmagadora da devastação que deixou a antiga capital real em cinzas.

Muitas casas foram completamente destruídas pela muralha de fogo que varreu a cidade.

Os carros queimados ocupam as estradas onde foram abandonados pelos condutores que se aperceberam de que a saída estava engarrafada pelo trânsito.

Prevê-se que o número de mortos aumente, uma vez que cerca de um oitavo da área sinistrada ainda não foi vasculhada. As autoridades alertaram para o facto de alguns corpos estarem tão queimados que a sua identificação poderá ser difícil ou mesmo impossível.

O ritmo de recuperação das vítimas e o número reduzido de pessoas que foram identificadas é outra fonte de angústia para aqueles que ainda estão à procura dos seus familiares.

"Vamos fazer isto por vós", disse Biden a uma multidão quando se preparava para partir para o Nevada, onde está de férias. "Vamos fazer as coisas como vocês querem que sejam feitas. Não o faremos à maneira de outra pessoa."

A administradora da FEMA, Deanne Criswell, defendendo a resposta do governo, disse que a visita de um dia de Biden sublinhou o seu empenho em assegurar a recuperação do Havai.

Criswell reconheceu que o processo de busca e salvamento pode ser lento, mas disse que o governo federal enviou especialistas do FBI, do Departamento de Defesa e do Departamento de Saúde e Serviços Humanos para ajudar no meticuloso processo de identificação.

As visitas presidenciais a zonas de grandes catástrofes, embora vistas como quase politicamente obrigatórias, podem acarretar riscos.

Quando o então Presidente George W. Bush viajou para o Louisiana em 2005 para testemunhar a devastação histórica do furacão Katrina, os críticos aproveitaram as fotografias de W. Bush a olhar pela janela do Air Force One enquanto sobrevoava Nova Orleães para dizer que a sua visita carecia de empatia.