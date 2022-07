Biden quase recuperado da Covid-19 pode voltar a fazer exercício

© Brendan Smialowski/AFP (arquivo)

Por Lusa 27 Julho, 2022 • 06:35 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O Presidente dos EUA, Joe Biden, praticamente já não tem sintomas da Covid-19 e sente-se suficientemente bem para regressar ao exercício físico, disse esta quarta-feira o seu médico, Kevin C. O'Connor.

Os sintomas de Biden, de 79 anos, quase desapareceram por completo, de acordo com o relatório clínico diário do estado do Presidente dos Estados Unidos.

Segundo o médico, o seu pulso, pressão arterial, frequência respiratória e temperatura permanecem "completamente normais", enquanto a saturação de oxigénio de Joe Biden se mantém "excelente".

"O presidente sente-se agora suficientemente bem para retomar a sua rotina diária de exercícios", adiantou O'Connor.

A Casa Branca anunciou na quinta-feira que Biden foi infetado com Covid-19 e, no sábado, adiantou que, com base nos resultados preliminares, "provavelmente" contraiu a subvariante BA.5 da estirpe Ómicron, responsável por 75 a 80 % das infeções pelo novo coronavírus nos Estados Unidos.

O Presidente, que recebeu duas doses da vacina e duas doses de reforço, completou o seu tratamento na segunda-feira com o medicamento antirretroviral oral Paxlovid.

O comprimido da Pfizer foi licenciado nos EUA para tratar casos moderados de Covid-19 em adultos e pessoas com mais de 12 anos. O tratamento tem a duração de cinco dias.

De acordo com o protocolo da Casa Branca, que vai além das recomendações dos Centros de Controlo e Prevenção de Doenças, Biden não retomará as suas funções presencialmente até testar negativo.