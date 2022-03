Biden quer "aliviar as famílias" ao recorrer à reserva estratégica de petróleo

Joe Biden © EPA

Por Lusa 31 Março, 2022 • 23:01 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O presidente dos EUA, Joe Biden, prometeu esta quinta-feira "aliviar as famílias" confrontadas com a subida dos preços, ao anunciar, em particular, um recurso inédito às reservas estratégicas petrolíferas do país.

Ao sublinhar que um aumento da produção petrolífera levaria "meses", indicou, durante um discurso na Casa Branca, que iriam ser libertados no mercado um milhão de barris por dia durante os próximos seis meses, o que corresponde a "mais de 180 milhões de barris".

Biden realçou que esta decisão repetia "a uma transição em tempo de guerra, para aumentar o fornecimento de petróleo, até que a produção aumente mais tarde, durante este ano".

Acrescentou que vai "utilizar os recursos da venda do petróleo para reaprovisionar as reservas estratégicas".

Por outro lado, Biden criticou as empresas petrolíferas que "exibem lucros recorde" em vez de aumentar a produção no território dos EUA.

"Nenhuma empresa [norte-]americana se deveria aproveitar da pandemia ou da atuação de Vladimir Putin para se enriquecer à custa das famílias americanas", insistiu.

ACOMPANHE AQUI TUDO SOBRE A GUERRA NA UCRÂNIA