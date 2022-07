Biden sente-se "melhor a cada dia" e está praticamente sem sintomas de Covid-19

Joe Biden, Presidente dos EUA © Yuri Gripas/EPA

O Presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, garantiu esta segunda-feira que se está a sentir "melhor a cada dia" enquanto recupera da infeção por Covid-19, enquanto a sua equipa médica referiu que o governante não apresenta praticamente qualquer sintoma.

Após participar numa reunião por videoconferência para discutir o fabrico de chips de computador, Biden realçou que está "tudo como devia" com os exames médicos que realiza diariamente.

O democrata também destacou que está a dormir melhor, confidenciando até que o seu cão teve que acordá-lo esta manhã.

"A minha mulher não está aqui e normalmente ela sai com ele", explicou Biden, acrescentando que pouco antes das 07h00 sentiu "o focinho do nariz do cão no peito".

Biden frisou ainda que ainda tem a voz rouca e congestão nasal, mas garantiu que está "a caminho da recuperação total, se Deus quiser".

Esta foi a primeira aparição pública do chefe de Estado norte-americano desde sexta-feira e, embora a sua voz estivesse mais rouca que o normal, a tosse seca e persistente tinha desaparecido, noticiou a agência Associated Press (AP).

Kevin C. O'Connor, médico do Presidente dos Estados Unidos, realçou também esta segunda-feira que Biden continua a responder bem ao tratamento contra a Covid-19 e já não apresenta praticamente qualquer sintoma.

"O seu pulso, pressão arterial, frequência respiratória e temperatura permanecem completamente normais. A sua saturação de oxigénio permanece excelente", vincou Kevin C. O'Connor.

A Casa Branca anunciou na quinta-feira que o democrata tinha testado positivo e no sábado explicou que, segundo os resultados preliminares, deverá ter sido infetado com a subvariante BA.5 da estirpe Ómicron, responsável para entre 75 a 80% das infeções por covid-19 nos Estados Unidos.

Esta terça-feira decorre uma cimeira sobre vacinas contra a Covid-19, que envolve altos funcionários do governo, cientistas e executivos farmacêuticos, num momento em que o país enfrenta uma vaga de infeções pela subvariante BA.5 da estirpe Ómicron.

Embora a atual geração de vacinas, além de medicamentos antivirais, tenha ajudado a prevenir hospitalizações e mortes, há esperança de que novas versões possam fornecer proteção mais duradoura.

O Presidente, que já recebeu duas doses da vacina e duas doses de reforço, está a ser tratado com o antiviral oral Paxlovid.

Biden, de 79 anos, "está a responder ao tratamento como esperado", mas perante a variante BA.5 "particularmente transmissível" irá "permanecerá isolado", segundo referido na mesma nota de imprensa.

De acordo com o protocolo da Casa Branca, que vai além das recomendações dos Centros de Controle e Prevenção de Doenças (CDC), até que o governante teste negativo, não irá retomar as suas funções presencialmente.