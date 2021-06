Biden vai evitar conferência de imprensa com Putin

Joe Biden © AFP

Por Lusa 13 Junho, 2021 • 08:38 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O Presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, realizará uma conferência de imprensa sozinho após a reunião com o seu homólogo russo, Vladimir Putin, na quarta-feira em Genebra, disse no sábado, fonte da Casa Branca numa declaração.

A Casa Branca considerou que "uma conferência de imprensa é o formato apropriado para comunicar claramente com a imprensa livre sobre as questões a serem discutidas na reunião".

Os dois realizarão "uma sessão de trabalho e uma sessão mais pequena".

"Esperamos que esta reunião seja franca e direta", disse.

Este será o primeiro frente-a-frente entre Biden e Putin desde que o norte-americano chegou à Casa Branca em janeiro.

Segundo o The New York Times, que cita os colaboradores de Biden, o Governo russo estava interessado em que os dois líderes realizassem uma conferência de imprensa conjunta, mas a comitiva do Presidente dos EUA está ciente de que Putin aproveitou a conferência de imprensa que deu na altura com o ex-presidente Donald Trump.

A reunião de Genebra será a primeira reunião de alto nível entre os líderes dos dois países desde que Putin e Trump se encontraram em Helsínquia, em julho de 2018.

Após essa reunião, Trump ignorou publicamente numa conferência de imprensa conjunta as conclusões das suas próprias agências de inteligência e disse acreditar no seu homólogo russo quando disse que Moscovo não interferiu nas eleições de 2016, o que causou uma grande controvérsia.