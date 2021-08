Bielorrússia: "Lukashenko está a comportar-se de forma impulsiva e irracional"

© DR

Professor Nigel Gould-Davies, a Bielorrússia instou os EUA a reduzir o pessoal da embaixada americana depois de Washington ter imposto um novo pacote de sanções ao regime de Minsk, no início da semana. Foi surpreendente para si que o presidente Lukashenko adotasse essa abordagem?

Eu diria que não é surpreendente porque eles já fizeram isso antes. E lembro-me de que, quando servi como embaixador britânico em 2008, a Bielorrússia fazia praticamente a mesma coisa. Ele reduziu radicalmente o número do pessoal da embaixada americana. Quase todos foram forçados a deixar o país num curto prazo, incluindo o embaixador na época, deixando, creio, apenas cinco diplomatas americanos em Minsk. Então, sim, ele já fez isso antes. Levou anos para realmente melhorarmos as relações com a Bielorrússia, a ponto de a Bielorrússia estar pronta para permitir que mais diplomatas americanos voltassem. Mas, claramente, do ponto de vista diplomático, este é um grande retrocesso que reflete a relação subjacente muito pobre entre os dois países.

A decisão vem em resposta ao que a Bielorrússia considera as ações imprudentes de Washington, abertamente hostis, para reduzir a cooperação e sufocar o país. A minha pergunta é: chegámos a um ponto em que Lukashenko reconhece que o país está a ser sufocado?

Acho que Lukashenko se encontra na posição mais difícil de qualquer momento durante o seu longo governo. Ele é impopular, uma impopularidade sem precedentes no país. Mas o seu mau relacionamento com o Ocidente também não tem precedentes. E ele levou a cabo uma série de ações bastante ameaçadoras. Isso sugere que ele não se preocupa mais com aquilo que o Ocidente pensa. E em matéria de sanções, está claramente abalado, penso eu, desconcertado com a extensão das sanções que não apenas os Estados Unidos estão a impor, mas também a Grã-Bretanha e a UE em resposta ao comportamento internacional perigoso de Lukashenko. Repito, o ponto-chave aqui é que nós não estamos mais apenas perante a ameaça aos direitos humanos dentro do país. Ele também está a atravessar as suas próprias fronteiras, indo além da Bielorrússia, para ameaçar outros e o incidente com o avião da Ryanair é um exemplo disso, mas há muitos outros exemplos também.

Como tudo o que aconteceu nos Olímpicos e o caso da morte de Vitaly Shishov, em Kiev, na semana passada...

Exatamente. Isso mesmo. De facto, também podemos olhar para Christina Thimanovskaya, a velocista bielorussa em Tóquio, mas também para o facto de a Bielorrússia estar a criar problemas e a tornar a vida muito difícil para a Lituânia. A Bielorrússia, nos últimos meses, tem trazido migrantes do Iraque, desde o Oriente Médio, para a Bielorrússia, dando-lhes um visto de trânsito e imediatamente enviando-os para a fronteira com a Lituânia, onde estão a ser recebidos pelas autoridades de fronteira lituanas, sobrecarregando os recursos da Lituânia. Não estão a fazer isso por serem extraordinariamente generosos, não é por ser melhor ou mais seguro. A intenção é puramente tornar a vida mais difícil e desagradável para as autoridades lituanas. E, claro, a Lituânia é um estado membro da UE, então, isso torna-se um problema maior da UE e mostra que a Bielorrússia está agora a esforçar-se para prejudicar o relacionamento com o Ocidente, para torná-lo ainda pior. Portanto, não é surpreendente que outros países, a UE e os Estados Unidos, estejam a impor cada vez mais sanções.

Porque está Lukashenko a levar as coisas tão longe? Será porque desde que nós os dois falámos, há um ano, nada mudou de fundamental na Bielorrússia? O regime ainda está no controlo total da situação e ainda é apoiado pela Rússia...

O regime controla as ruas. Conseguiu intimidar e amedrontar as pessoas para que deixassem de se manifestar em números como os que aconteceram naqueles dias extraordinários de agosto e setembro do ano passado. Mas é bastante claro que Lukashenko não está confiante sobre o longo prazo. Se estivesse com as perspetivas de um líder confiante, não estaria a fazer as coisas extraordinárias que ele faz para matar alguém da oposição dissidente em Kiev, muito menos o incidente da Ryanair. Ele sabe que as fontes de apoio que tem são frágeis e que realmente depende da força e do medo, e não da legitimidade. Portanto, pelo contrário, penso que muita coisa mudou. Mesmo que ele continue no poder. As circunstâncias, o contexto, é muito diferente do que era há um ano. Esta é uma situação que ele não tinha antes. E ele não está a tomar decisões racionais, está a comportar-se de forma impulsiva e irracional. E isso também preocupa as pessoas ao seu redor, as elites das quais ele depende para sobreviver politicamente. Portanto, estamos numa espécie de território desconhecido e as questões-chave agora são: quão pior as coisas podem ficar? Quão mais repressiva a Bielorrússia se tornará internamente? E quão mais perigosa e imprevisível será a política externa da Bielorrússia?

Pensa que as eleições parlamentares russas, em setembro, podem desempenhar algum papel significativo? Quero dizer, uma vez que Vladimir Putin comece um novo mandato, o que é muito provável, pode diminuir o apoio que a Rússia tem dado a Lukashenko...

A Rússia está, é claro, a acompanhar de perto a situação na Bielorrússia, e vê oportunidades e riscos potenciais. Penso que seria errado presumir que a Rússia é o árbitro, quem decide como serão os acontecimentos na Bielorrússia. A Rússia, claro, em alguns aspetos, parece ter uma posição forte. É um vizinho gigante, tem um grande exército e a Bielorrússia depende da Rússia para obter apoio financeiro. Mas, por outro lado, a Rússia enfrenta dilemas ao tentar saber como pode tentar explorar essas vantagens. A relação entre Vladimir Putin e Lukashenko há muito que é muito má. Lukashenko, como qualquer outro líder, procurará manter a soberania da Bielorrússia o máximo possível e não permitiria que a Rússia o dominasse. A Rússia também sabe que, se os acontecimentos saírem do controlo na Bielorrússia, existe a possibilidade de um líder que procura uma Bielorrússia democrática e livre chegar ao poder. Portanto, eles podem não gostar de Lukashenko, mas podem sentir que ele é a melhor opção que têm no momento. De certo modo, a Rússia e a Bielorrússia precisam uma da outra nesta altura, embora não gostem e desconfiem uma da outra. Lukashenko e Putin estão presos num abraço tóxico. O último ponto que eu gostaria de fazer sobre essa questão é que a Rússia calculou mal no passado. Foi o que fez na Ucrânia em 2014. A Rússia pensou que a intervenção no Leste da Ucrânia teria amplo apoio popular na Ucrânia. Eles entenderam as coisas muito mal. Na verdade, a intervenção da Rússia apenas fortaleceu a identidade ucraniana e ajudou a alienar o país da Rússia. Portanto, eles sabem que também é importante evitar erros na Bielorrússia. Portanto, é a Rússia que enfrenta dilemas.