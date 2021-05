Bielorrússia riscada do céu europeu

© Reprodução parcial da capa do jornal El País

Por Ricardo Alexandre 25 Maio, 2021 • 09:56 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

No El País... A UE sanciona a Bielorrússia pelo "sequestro" do avião... Ontem à noite o Conselho Europeu aprovou sanções... A UE amplia a lista de líderes bielorrussos alvos de sanções, proíbe as companhias aéreas da Bielorrússia de operar no espaço europeu e dá instruções à Comissão para preparar uma bateria de sanções económicas.

Também no El País... Chegou o primeiro código das universidades em democracia... O Conselho de Ministros vai hoje aprovar o ante-projecto da Lei de Convivência Universitária, o primeiro código que regulará a disciplina nos universidades, elaborado de acordo com os princípios da Constituição e substitui um regulamento do tempo da ditadura franquista, defende a mediação em vez da punição em casos de conflito, mas classifica o plágio em teses de doutoramento como crimes muito graves. A punição para infrações muito graves vai variar de dois meses a três anos e até à expulsão do campus.

Jornal de Angola... PGR apre­en­de vá­ri­os mi­lhões a ofi­ci­ais da Ca­sa de Se­gu­ran­ça ... A Procuradoria-geral da República (PGR) anunciou, ontem, a apreensão de vários milhões de dólares, euros e kwanzas, no âmbito de um processo de investigação a oficiais afetos à Casa de Segurança do Presidente da República, suspeita de cometimento dos crimes de peculato, retenção de moeda, associação criminosa e outros. De acordo com o documento, na ação foram apreendidos valores monetários em dinheiro sonante, guardados em caixas e malas, na ordem de milhões, em dólares norte-americanos, em euros e em kwanzas, bem como residências e viaturas.

O Follow the money... siga a dinheirinho pode, por vezes, não dar bem... nos EUA, conta o USA Today, há problemas de dinheiro... no caso, dinheiro a mais no movimento Black Lives Matter...ha divisões internas e muitas críticas... o jornal cita, na capa, o exemplo de Kevin Tarver, sobre a falta de resposta do Black Lives Matter depois o filho ter sido morto:

"O caso do meu filho não é maior nem menor do que o de qualquer outra pessoa. Mas ter esse holofote faz pressão, e isso não está a acontecer. Quando se faz uma receita de milhões de dólares, para onde é que vai todo esse dinheiro? "

Em França no Fígaro, Macron, Le Pen, Bertrand: o jogo instala-se e termina em 2022... uma sondagem de hoje dá 27% das intenções de voto à líder da Reunião Nacional, Marine Lê Pen, 25% ao atual chefe de estado e 15% a Xavier Bertrand, também candidato à direita, presidente da região dos Hauts-de-France.