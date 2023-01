Bilionário chinês perde mais de 90% da sua fortuna em seis anos

Hui Ka Yan © AFP/China

O presidente da gigante imobiliária chinesa Evergrande perdeu quase 93% do seu património líquido. Hui Ka Yan já foi a segunda pessoa mais rica da Ásia, mas a sua fortuna caiu de 42 mil milhões de dólares (aproximadamente 38 mil milhões de euros), em 2017, para cerca de três mil milhões de dólares (aproximadamente 2,7 mil milhões de euros).

De acordo com a CNN Internacional, a Evergrande é a imobiliária mais endividada da China, com 300 mil milhões de dólares em passivos, estando no centro dos problemas do setor na China desde 2021.

Hui Ka Yan utilizou a sua fortuna para sustentar a empresa, vendendo casas e jatos particulares. Contudo isso não foi suficiente e a Evergrande foi acumulando dívidas ao longo dos meses. No mês passado, a empresa falhou a entrega do plano preliminar de reestruturação da dívida.

Com cerca de 200 mil funcionários, a Evergrande arrecadou mais de dez mil milhões de dólares (cerca de nove mil milhões de euros) em vendas, em 2020, e possui mais de 1300 empreendimentos em mais de 280 cidades.

Há muito tempo que os especialistas temem que um colapso da Evergrande possa desencadear riscos maiores para o mercado imobiliário chinês, prejudicando os proprietários de imóveis e o sistema financeiro. Na China, o setor imobiliário e as indústrias relacionadas com o setor representam cerca de 30% do PIB.

Hui Ka Yan não é o único que, recentemente, perdeu grande parte da sua fortuna. No mês passado, Elon Musk, CEO da Telsla, da SpaceX e do Twitter, tornou-se a primeira pessoa a perder 200 mil milhões de dólares (cerca de 184 mil milhões de euros).