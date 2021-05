Bill e Melinda Gates anunciam divórcio após 27 anos de casamento

Bill e Melinda Gates © Julien De Rosa/EPA

Bill e Melinda Gates vão colocar um ponto final no casamento de 27 anos, anunciou esta segunda-feira no Twitter o bilionário cofundador da Microsoft.

"Depois de muitas ideias e muito trabalho na nossa relação tomámos a decisão de acabar com o nosso casamento. Nos últimos 27 anos criámos três crianças incríveis e construímos uma fundação que trabalha em todo o mundo para permitir que as pessoas tenham uma vida saudável e produtiva", escreveu Bill Gates no Twitter.

O casamento aconteceu em 1994, sete anos depois de Melinda se ter juntado à Microsoft como gestora de produto. Quando Bill a convidou para sair, perguntou se o podia fazer "daqui a duas semanas" e Melinda respondeu que não fazia ideia do que ia estar a fazer nessa altura. Espantado com a resposta, o cofundador da Microsoft disse que ela não era "suficientemente espontânea" para ele. No entanto, depois de lhe pedir o número de telefone acabou por lhe ligar no mesmo dia.

Juntos têm três filhos, um deles com grande destaque no desporto equestre nos EUA. Cada jovem vai herdar dos pais dez milhões de dólares (oito milhões de euros), com o resto da fortuna a ir para a caridade.

Há muito que a família Gates afirma que quer gastar a sua fortuna em causas filantrópicas, especialmente através da Fundação Bill e Melinda Gates.