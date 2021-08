Bill Gates promete 1,5 mil milhões de dólares para plano de redução de emissões

Gates está confiante em que a sua vontade de investir 1,5 mil milhões de dólares atraia mais empresários © AFP

O empresário norte-americano Bill Gates anunciou esta sexta-feira que o seu fundo dedicado ao clima aplicará 1,5 mil milhões de dólares (1,3 mil milhões de euros) no reforço do plano estatal de investimentos em infraestruturas, se este for aprovado.

O objetivo, esclareceu, é participar no financiamento de projetos do Governo dos EUA para o desenvolvimento de tecnologias de redução de emissões de gases com efeito de estufa (GEE).

O plano de investimentos em infraestruturas, apresentado pela equipa do presidente Joe Biden, já foi aprovado no Senado, e que ainda aguarda aprovação na Câmara dos Representantes, prevê uma verba de 23 mil milhões de dólares (19,6 mil milhões de euros) para o Departamento de Energia promover projetos público-privados de combate ao aquecimento global.

Numa entrevista ao diário "The Wall Street Journal", Gates disse que o seu fundo Breakthrough Energy está pronto para investir 1,5 mil milhões de dólares, durante os próximos três anos, em projetos para reduzir as emissões de GEE.

No cenário de o plano não ser aprovado na Câmara dos Representantes - pouco provável, dado o domínio da câmara baixa do Congresso pelos democratas -, Gates admitiu que a Breakthrough Energy dirija esses investimentos para a Europa ou a Ásia.

Gates manifestou-se confiante em que a sua vontade de investir aqueles 1,5 mil milhões de dólares atraia outros empresários e que se alcance uma verba dez vezes superior, destinada a vários projetos.

Depois de meses de negociações entre democratas e republicanos, o plano de investimento em infraestruturas foi aprovado esta semana no Senado, seguindo agora para a Câmara dos Representantes.